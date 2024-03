Sacchi lancia il Milan: «È da finale di Europa League, mi piace per questi due aspetti». Le sue dichiarazioni

Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare, tra le altre cose, del Milan. Le sue parole.

SACCHI – «In Europa League possiamo giocarcela. Almeno una, tra Milan e Roma, la portiamo avanti: sono da finale. Sfida aperta e mi spiego subito. Il Milan è stato piuttosto discontinuo nel corso della stagione, però in questo 2024 sta dimostrando di aver fatto dei miglioramenti. Non è ancora la squadra che io vorrei vedere, compatta e solida in ogni reparto, o perlomeno non riesce a essere sempre così. Ma ha margini di crescita e, soprattutto, ha esperienza internazionale. Se è sufficiente l’esperienza per passare il turno? No, serve il gioco prima di tutto. Ma il Milan, il gioco, quando azzecca la giornata giusta, ce l’ha. E adesso ce l’ha pure la Roma. Con De Rossi c’è stato un cambiamento radicale. La squadra ha idee, si muove secondo uno spartito, sembra completamente diversa rispetto al periodo di Mourinho. Non so che cosa sia successo, non essendo dentro all’ambiente giallorosso, però penso che questa Roma darà parecchio fastidio al Milan»