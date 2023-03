Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha elogiato l’atteggiamento di Olivieri Giroud nella gara tra Tottenham e Milan: le sue parole

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha elogiato l’attaccante del Milan, Olivier Giroud:

«È uno che non si tira mai indietro. Lavora per la squadra, per il collettivo e non per l’individuo».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE