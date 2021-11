Sacchi: «Il Milan gioca con spirito di squadra, ma l’Inter ha più qualità»

Arrigo Sacchi ha parlato così ai microfoni del quotidiano La Stampa riguardo le candidate alla Corsa Scudetto

Il leggendario ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi ha parlato così della corsa Scudetto. Le sue dichiarazioni al quotidiano La Stampa.

«I rossoneri non sono i più forti, ma hanno spirito di squadra. Il loro calcio più vicino all’internazionalità. Il Napoli ha una rosa più ampia e, se saprà trovare la continuità giusta, potrà davvero lottare fino in fondo. L’Inter ha più qualità, ma meno coraggio del Milan. Non tutti gli uomini di Allegri sono funzionali alle sue idee. La portabandiera dell’Italia è l’Atalanta perché tutti partecipano alla manovra e sanno esattamente cosa fare.»