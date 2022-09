Arrigo Sacchi intervistato da la Gazzetta dello Sport ha detto la sua su Inter e Juventus in chiave lotta scudetto

«Inter e Juventus fuori dalla lotta scudetto? Se non cambiano in fretta, direi proprio di sì. Sarebbe utopia ipotizzare queste due squadre, cosi come sono messe oggi in lotta per il titolo»