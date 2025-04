Sacchi non ha dubbi: «Conte al Milan? Perché mai dovrebbe farlo»

Sacchi ha rilasciato un’intervista a Il Mattino nella quale ha parlato del futuro di Antonio Conte, il tecnico è stato accostato a diversi club di Serie A

Arrigo Sacchi, intervistato da Il Mattino, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Antonio Conte, tecnico del Napoli. L’allenatore del leccese è stato accostato anche al Milan e alla Juventus, questo il pensiero di Sacchi.

LE PAROLE – «Ma resta, perché mai dovrebbe andare altrove? Per me al Napoli il bello deve ancora venire. E solo lui può riuscire a far fare un altro salto in alto al club».