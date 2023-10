L’ex calciatore Sabato: «Leao non sarà mai un campione». Tutte le parole dopo il match di Champions League

L’ex calciatore Antonio Sabato ha parlato a TMW Radio dell’attuale situazione del Milan dopo la sconfitta in Champions League. Ecco le sue parole su Leao e Pioli.

PIOLI ALLENATORE DA BIG – «La mancanza di Maldini si sente, non so se Pioli possa gestire tutto questo. E poi anche la squadra non mi sembra così costruita bene. In attacco come prima punta hai poco, così come in altri reparti. E’ una squadra giovane sì, ma non è stata costruita bene. Il Milan fa risultati con le piccole, ma quando sale il livello va in difficoltà».

SULLE PAROLE DI CALABRIA – «Non era difficile capire che ce l’avesse con Leao. Magari era arrabbiato anche perché non era partito titolare. Lui ha criticato l’atteggiamento di qualche compagno. Sacchi ha detto bene, Leao con lui non avrebbe mai giocato così, perché è l’atteggiamento che è sbagliato. Forse Calabria doveva sfogarsi negli spogliatoi piuttosto che dirlo alla stampa. Manca per questo una figura come Maldini. Leao ha patito l’addio di una figura come questa, si sentiva più protetto, consigliato, ora fa quello che vuole. Per me non diventerà mai un campione se questa è la testa. Se non capisci che quella era una partita in cui emergere…».