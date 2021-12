Sabatini sicuro sull’obiettivo del Milan: «È il migliore in Italia dopo Vlahovic»

Walter Sabatini ha parlato di un’obiettivo in attacco del Milan sul calciomercato, soffermandosi sui suoi valori tecnici

Walter Sabatini ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Le sue parole sull’obiettivo del Milan Scamacca.

SCAMACCA – «Magari Gianluca nella Juve non farebbe la differenza nel breve periodo come Icardi, ma è in fase di completamento e diverrà un top. Se in Italia il miglior centravanti è Vlahovic, Scamacca è il secondo».

