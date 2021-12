Calciomercato Milan: offerta concreta della Juventus per Scamacca

Scamacca oggetto desiderio della Juventus. Cherubini pronto a fare sul serio e a presentare un’offerta allettante al Sassuolo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe individuato in Gianluca Scamacca il rinforzo per il suo attacco. Già in estate, infatti, il centravanti era stato sondato dai bianconeri, forti del gradimento nei suoi confronti di Massimiliano Allegri.

Cherubini vorrebbe formulare una proposta tra i 30 e i 35 milioni di euro, con un contratto a Scamacca da 1.5 milioni di euro a stagione. La posizione del Sassuolo è chiara: 40 milioni e nessuna fretta di vendere il calciatore, visto che fino a giugno il prezzo potrebbe lievitare. La speranza per i neroverdi è che si scateni un’asta, con l’inserimento di Inter, Milan e le big inglesi.