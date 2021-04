Sabatini: «Il Milan deve evitare una cosa a tutti i costi»

Sabatini ha spiegato come il Milan non possa buttare tutto il lavoro fatto nel corso dell’annata non centrando la Champions League

Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato del Milan e di quello che gli uomini di Pioli devono fare in questo finale di stagione:

«Il Milan deve continuare a credere a un posto in Champions League, anche se il rischio è evidente. Non può far evaporare tutto quello che ha fatto nel girone d’andata».