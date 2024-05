Sesko Milan, assalto all’attaccante: arrivano conferme dalla Germania! Occhio alle altre 3 pretendenti sul talento del Lipsia

Il calciomercato Milan sembra aver virato con decisione su Benjamin Sesko. Arrivano conferme dalla Germania, precisamente dalla BILD, sull’interesse dei rossoneri per l’attaccante del Lipsia. Un interesse concreto, che nasce da lontano: già nei mesi scorsi Zlatan Ibrahimovic si era speso personalmente per il giocatore, dopo aver chiesto un resoconto dettagliato e un parere al connazionale Forsberg, suo ex compagno.

L’attaccante ha una clausola da 50 milioni di euro, che è variabile a seconda del numero dei gol, degli assist e dei minuti giocati, e potrebbe dunque salire fino ai 75 milioni. I rossoneri si dovranno guardare attorno anche perché le pretendenti per il centravanti sloveno non mancano: su tutte Arsenal, Manchester City e Liverpool.