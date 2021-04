Rummenigge al posto di Agnelli, l’Eca verso la svolta nel direttivo

Rummenigge presidente, l’ECA ha emesso un duro comunicato riguardo alla Super League. il cambio di direttivo

L’ECA ha emesso un duro comunicato riguardo alla Super League: dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, tra i fondatori della nuova competizione con la Juve, l’associazione europea dei club propone Karl Heinz Rummenigge come presidente.

«Il comitato esecutivo dell’ECA si è riunito oggi per discutere una serie di questioni importanti a seguito delle dimissioni di dodici club membri dell’ECA, ieri sera, alla luce delle varie comunicazioni pubbliche incentrate sulla creazione della cosiddetta Super League europea.

Il Consiglio è stato unanime nella condanna delle azioni dei membri uscenti, che ritiene essere egoiste e a discapito del benessere del gioco e in chiara opposizione ai valori dell’ECA. Crediamo che il calcio europeo per club possa essere riformato dall’interno del sistema per raggiungere i migliori interessi collettivi di tutte le parti interessate nel gioco.

Il Consiglio ha ribadito la chiara posizione dell’ECA come unica voce legittima e pienamente riconosciuta dei club leader in Europa e, come tale, ha preso una serie di decisioni per garantire che sia in grado di continuare a svolgere il suo ruolo in modo efficiente ed efficace.

La decisione presa include:

-Conferma che l’attuale Executive Board rimanga quello che è attualmente in grado di dare forma a tutte le decisioni chiave e sarà ora integrato con nuove capacità dall’appartenenza alla Corte dei conti europea

-La creazione di un Comitato Esecutivo per lavorare sotto gli auspici dell’Executive Board per gestire il lavoro quotidiano durante questo periodo di transizione. I membri del consiglio di amministrazione dell’ECA in questo comitato esecutivo sono: Nasser Al-Khelaifi (Paris Saint-Germain), Michael Gerlinger (FC Bayern Munchen), Edwin van der Sar (AFC Ajax), Dariusz Mioduski (Legia Warszawa), Aki Riihilahti (HJK Helsinki) e Michele Centenaro (membro indipendente del consiglio di amministrazione di ECA)

La proposta del presidente onorario dell’ECA, Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern Munchen), di sostituire il dimissionario presidente dell’ECA Andrea Agnelli come uno dei rappresentanti dell’ECA nel Comitato Esecutivo UEFA.



Sotto questa nuova struttura, ECA ha messo in atto la necessaria certezza a breve termine per continuare a svolgere il suo ruolo nel guidare gli sforzi cruciali dell’Associazione a nome di tutti i suoi membri esistenti, lavorando a fianco delle principali parti interessate, in particolare la UEFA e anche la FIFA, FIFPRO e Leghe, nel prendere le decisioni importanti necessarie per gestire questo periodo».