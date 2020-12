Ruiu: «Stella Rossa? Il sorteggio è stato benevolo con il Milan»

Ruiu ha commentato il sorteggio di Europa League che ieri ha accoppiato il Milan ai serbi della Stella Rossa

Cristiano Ruiu, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato quello che è stato l’accoppiamento del Milan alla Stella Rossa di Belgrado per i sedicesimi di finale di Europa League.

Ruiu ha detto: «Il Milan già altre 2 volte ha affrontato la Stella Rossa in competizione europee. Nella Coppa Campioni stagione 1988/1989 e nei preliminari di Champions League nel 2006/2007. In entrambe le occasioni poi, i rossoneri vinsero la competizione europea a cui avevano partecipato. Questo è un sorteggio benevolo sia per quel che riguarda l’aspetto tecnico, sia per quel che riguarda l’aspetto scaramantico. Bene così».