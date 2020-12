Ruiu: «Hauge è un pontenziale fenomeno. Ci sono analogie con Kakà»

Ruiu, sul suo canale YouTube, ha elogiato le qualità di Hauge dopo il gol decisivo firmato ieri sera in terra ceca contro lo Sparta Praga

Cristiano Ruiu, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato la vittoria di ieri sera del Milan in Repubblica Ceca contro lo Sparta Praga, elogiando il grande protagonista del match: Jens Petter Hauge.

Ruiu ha dichiarato: «Hauge è un predestinato. È arrivato al Milan senza clamore e senza molto preavviso. I rossoneri lo hanno tesserato in poco tempo, aldilà dello scout, dopo averlo affrontato nei preliminari di Europa League. Anche Ricardo Kakà nel 2003 non era arrivato con i riflettori puntati. Il Milan era coperto in quel ruolo visto che aveva Rui Costa, ma il brasiliano in poche giornate rubò il posto al portoghese diventando una stella della squadra. Non dico che Hauge sia già come Kakà, ma diciamo che l’avvio del norvegese assomiglia a quello di Kakà. Hauge è potenzialmente un crack: ha già fatto 4 gol di ottima fattura nei non molti minuti che ha giocato».