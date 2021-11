Ruggeri: «L’Inter deve vincere. Ecco che cosa penso del Milan»

Enrico Ruggeri, intervenuto ai microfoni di Tuttosport, ha parlato del delicato derby che aspetta l’Inter elogiando il Milan. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Enrico Ruggeri ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del derby che attende l’Inter di Inzaghi contro il Milan di Pioli. Ecco le parole del cantante tifoso interista.

«L’Inter domani deve assolutamente vincere, si tratta di un derby troppo importante dove ci giochiamo non solo la gara più importante dell’anno, ma mettiamo a repentaglio anche l’intero campionato. Giocheremo contro la squadra più forte di tutte, la più completa, quella che gioca bene in ogni reparto con campioni importanti e un faro come Zlatan Ibrahimovic. Spero che l’Inter non si faccia intimorire dallo svedese, ma creda nelle proprie forze».