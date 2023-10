Rudi Garcia: «Era importante vincere. Sull’esultanza di Kvara…». Le parole del tecnico dopo la vittoria contro il Verona

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha così parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Verona che porta i partenopei a meno 4 dal Milan.

LA VITTORIA – «Era importante vincere come sempre. Abbiamo fatto due gol nel primo tempo e il terzo nella ripresa, iche è stato molto importante. Sul 3-0 normalmente di solito la gara è chiusa, ma anche con sfortuna abbiamo rimesso in partita il Verona. Ci tengo a fare una menzione speciale al nostro portiere Meret, che ha disputato un’ottima partita».

KVARATSKHELIA – «Era tornato già dopo la vittoria con l’Udinese, gioca in modo sciolto e ora fa la differenza per tutti. E’ stato decisivo e sono molto contento. Esultanza? Basta che non la prendo io quella freccia».