Rosella Sensi avvisa la Roma: «Il Milan viene per vincere, serve giocare così»

Rosella Sensi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto in vista del match di Europa League tra Roma e Milan

LE PAROLE – «Importantissimo il risultato dell’andata, il Milan viene per vincere e per ribaltare la sconfitta, domani la squadra deve pensare di partire dallo zero a zero e non deconcentrarsi. All’andata l’approccio della Roma ha sorpreso il Milan e si sono dovuti adeguare, si sono dovuti adattare.»