Calhanoglu sull’ex Milan: «Non difendeva come faccio io… Non mi ispiro a nessuno, ho imparato da solo». Le parole del centrocampista dell’Inter

Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Copa 90 della sua evoluzione e trasformazione. Ecco le parole dell’ex Milan:

PAROLE – «Ispirazione verso qualcuno? No. Ho imparato da me stesso. Ovviamente ho degli idoli, osservo giocatori come Pirlo, ma Pirlo non difendeva come faccio io. Quindi per quello forse mi ispiro a Gerrard, Lampard o Xabi Alonso. Prendo da ognuno qualcosa. Ma io voglio essere solo me stesso»