Conte Milan, Fassone: «E’ perfettamente idoneo per una piazza come Napoli, ma…». Le parole dell’ex dirigente rossonero

Marco Fassone ha parlato ai microfoni di Radio Marte dell’interesse del Napoli per Antonio Conte, obiettivo anche del mercato rossonero. Ecco le parole dell’ex dirigente di Napoli, Milan, Inter e Juventus:

PAROLE – «Tra Conte, Gasperini e Pioli qual è il profilo giusto per ripartire per il Napoli? Tutti grandi allenatori perfettamente idonei per una piazza come Napoli. Ho una leggera preferenza per Gasperini che merita per quanto fatto a Bergamo un salto di qualità. Può infiammare Napoli, far giocare la squadra in modo appassionante, valorizzando giovani, è aziendalista, ed inoltre finì nel mirino di De Laurentiis già anni fa»