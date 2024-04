Buongiorno Milan, il Napoli fa sul serio: la mossa di De Laurentiis per battere la concorrenza. TUTTI i dettagli

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, è uno degli obiettivi del Milan in vista della prossima stagione, oltre ad essere uno degli uomini mercato più importanti della nostra Serie A.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli è pronto a fare sul serio per il vice-capitano granata e la mossa di Aurelio De Laurentiis per convicere Cairo è di 25 milioni di euro cash più il cartellino di Leo Ostigard come parziale contropartita tecnica.