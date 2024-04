Zirkzee Milan, CLAMOROSO retroscena: Ibrahimovic e Moncada hanno incontrato l’attaccante. Ecco cosa è successo nel fine settimana

Secondo quanto riportato da Sports Zone, Zlatan Ibrahimovic e Moncada hanno incontrato Joshua Zirkzee nel fine settimana a Milano.

L’attaccante del Bologna è l’obiettivo numero uno del calciomercato Milan per rafforzare l’attaccanto rossonero in vista della prossima stagione. Inoltre, la dirigenza rossonera in queste settimane sta insistendo molto con il suo procuratore per riuscire ad arrivare a un accordo.