Nuovo allenatore Milan, Foscale: «Lui sarebbe perfetto»

Nuovo allenatore Milan, Foscale non ha dubbi: «Ci sono varie ipotesi, ma lui sarebbe perfetto». Le parole dell’imprenditore e amministratore delegato della Top Player Academy

Luigi Foscale ha parlato ai microfoni di TMW del prossimo allenatore del Milan. Ecco le parole dell’imprenditore e amministratore delegato della Top Player Academy:

PAROLE – «In questi momenti ci sono varie ipotesi sul tavolo ma non è stata presa la decisione definitiva. A me piacerebbe molto De Zerbi perché rappresenterebbe il milanista. De Zerbi ha con sé tutte le competenze da allenatore ed è anche accompagnato da tutto uno staff che conosce il Milan. Questi due aspetti per me lo rendono la persona ideale. Ovvio che ci sono altri allenatori molto validi».