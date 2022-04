Ronaldinho ripercorre il passato: «Nel mio Milan i campioni, ma oggi…». Le parole dell’ex fuoriclasse brasiliano

L’ex fuoriclasse di Milan e Barcellona Ronaldinho ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

DIFFERENZE TRA SUO MILAN E MILAN DI OGGI – «È vero, il Milan dove giocavo io aveva tantissimi grandi giocatori, ma ce n’è qualcuno anche in questo. Quello che prevale però oggi è il concetto di squadra, che si esalta in una grande organizzazione tattica. Per questo come noi allora riescono a fare un gran lavoro.»

