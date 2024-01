Romero via dal Milan? Corsa a due per l’attaccante, l’argentino ha una preferenza

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il calciomercato Milan c’è Romero. Per l’argentino ci sono due soluzioni per l’addio

Romero potrebbe lasciare il calciomercato Milan. Come riportato da Matteo Moretto nelle ultime ore il giovane talento argentino era in trattativa con l’Almería. Tuttavia, lungo la strada hanno incontrato un avversario molto forte che vince completamente: il Boca Juniors. Il club argentino spinge forte e propone un prestito di 12 mesi per il talento sudamericano , che vorrebbe finire alla Bombonera.

Adesso si parla con il Milan per trovare la formula che soddisfi tutte le parti. Il giocatore non era convinto di andare in Serie B, al Como, e il sondaggio del Cadice è rimasto fine a se stesso, non è mai stato un vero obiettivo per loro. Ora la gara è tra Boca e Armería, con la vittoria del club argentino