Romero Milan, il futuro in rossonero è già in bilico: cosa succederà nelle prossime settimane intorno all’argentino

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Luka Romero, giocatore che il Milan ha ormai in pugno in attesa della chiusura definitiva.

L’argentino, che ha lasciato la Lazio dopo la naturale scadenza del contratto, è pronto a trasferirsi in rossonero. Tuttavia il classe 2004 sarà valutato attentamente da Pioli in ritiro per capire se tenerlo in rosa o mandarlo in prestito per giocare con più continuità.