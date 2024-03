Romero Milan, non si esclude questo scenario a sorpresa! Le ULTIME sul suo futuro

Romero Milan, non si esclude questo scenario a sorpresa! Le ULTIME sul futuro del giovane trequartista argentino

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Luka Romero, trequartista che a gennaio ha deciso di comune accordo con la società di lasciare il Milan e rimettersi in gioco nel campionato spagnolo con la maglia dell’Almeria.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, l’argentino ovviamente farà ritorno alla base in estate ma il club non esclude una possibile cessione questa volta a titolo definitivo. Arrivato a parametro zero, Romero garantirebbe una plusvalenza netta.