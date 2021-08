Romagnoli Milan: sul rinnovo tutto tace, rischio di perderlo a zero

Non vengono registrati passi avanti per il rinnovo di contratto tra Romagnoli e il Milan, il rischio è di perderlo a parametro zero nel 2022

Tutto fermo. Il futuro di Alessio Romagnoli al Milan è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il club rossonero al momento non ha avviato discorsi per arrivare in tempi brevi a un rinnovo di contratto, e dall’altra parte Romagnoli non ha chiesto di essere ceduto in questa sessione di mercato. Maldini e Massara hanno pochi giorni per cedere Romagnoli quest’anno, oppure pochi mesi per arrivare a un rinnovo di contratto, per non correre il rischio di veder partire un altro dei capisaldi del Milan degli ultimi anni a costo zero.