Romagnoli si allena ancora a parte: Torino in forte dubbio per il difensore rossonero

Come appreso da MilanNews24.com anche oggi Alessio Romagnoli ha svolto lavoro differenziato a Milanello.

Il difensore rossonero è ancora alle prese con il problema all’adduttore sinistro che non gli ha permesso di essere a disposizione col Bologna. Il giocatore resta in dubbio per il Torino.