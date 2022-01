ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma lavora per risolvere anzitempo il contratto di Davide Santon. Le ultime sui movimenti in casa giallorossa

Come riportato dal Messaggero, la Roma è al lavoro per sfoltire la propria rosa. Il prossimo nome in uscita è quello di Davide Santon, mai entrato nel progetto tecnico di Josè Mourinho.

Per il terzino, ai margini della rosa giallorossa, è pronta la rescissione del contratto.