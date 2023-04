Verso Roma Milan: le ultime sulle condizioni di Smalling e Wijnaldum. Ecco i dettagli in vista della prossima settimana

Non arrivano buone notizie da Trigoria sul fronte infortunati per la Roma in vista della sfida di campionato contro il Milan della prossima settimana.

Infatti, Chris Smalling e Gini Wijnaldum hanno entrambi riportato una lesione al flessore della coscia.