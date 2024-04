Roma Milan: Pioli CAMBIA all’ultimo! Non gioca un big, la scelta a sorpresa del tecnico per la gara di ritorno dei quarti di EL

C’è un elemento sorprendente nelle formazioni ufficiali di Roma Milan riguardante le scelte operate da Stefano Pioli. Tutti si aspettavano di trovare Reijnders al centro del centrocampo a 3 dei rossoneri.

Invece l’olandese si accomoderà in panchina. Al suo posto dal 1′ parte Bennacer, con Musah e Loftus Cheek ai suoi lati. Scelta a sorpresa dunque per il tecnico dei rossoneri: basterà per sorprendere De Rossi?