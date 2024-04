Roma Milan, la moviola dei quotidiani: «Marciniak, direzione salda. Ma sul rosso a Theo Hernandez...»

Roma-Milan, la moviola dei quotidiani: Marciniak dirige bene una gara abbastanza spigolosa. Il VAR lo corregge su Theo Hernandez

Di seguito la moviola della Gazzetta dello Sport e il giudizio sull’arbitro Marciniak dopo Roma-Milan, ritorno dei quarti di finale di Europa League:

PAROLE – «Gol di Mancini regolare: il romanista è in gioco sul tiro di Pellegrini. Al 39’ protesta del Milan per un mani di Mancini, ma prima la prende di mano Giroud. Al 31’ Roma in dieci. Celik si disinteressa del pallone, va direttamente su Leao e con un intervento da dietro lo colpisce sul tallone: condotta violenta e rosso corretto. Marciniak viene giustamente corretto dal Var per il rosso a Theo per il fallo a El Shaarawy».