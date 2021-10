Roma Milan: i precedenti totali delle squadre. La statistica

Roma Milan: in vista del big match di domani sera all’Olimpico, ecco alcune statistiche relative ai confronti totali delle due squadre

Siamo ormai giunti alla vigilia di Roma Milan. Domani sera all’Olimpico i rossoneri dovranno passare un altro esame piuttosto complicato. D’altra parte, i giallorossi vogliono provare a vincere uno scontro diretto che manca ormai da tempo. Sarà il 173° confronto tra le due squadre. Ecco i precedenti.

La Roma è la squadra che il Milan ha battuto più volte in Serie A: in 172 confronti tra le due squadre sono stati 76 i successi rossoneri, contro le 45 vittorie giallorosse (51 pareggi a completare). Inoltre, l’1-1, finale di 23 incontri, è il punteggio più frequente tra Roma e Milan in Serie A il più recente è stato nel febbraio 2019.