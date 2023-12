Roma Milan Femminile 2-1: rossonere rimontate al Tre Fontane

Il Milan Femminile ospite della Roma nella prima giornata di ritorno Serie A 2023/24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

il Milan Femminile cerca il riscatto dopo più di un mese senza vittorie in Serie A 2023-24. Le rossonere ospiti al Tre Fontane della Roma, campione in carica. Non basta il gol di Asllani, rossonere rimontate dai gol di Giugliano e Di Guglielmo.

Roma Milan Femminile 2-1 : sintesi del match

1’Inizia il match

1’Inizia subito forte il Milan con Staskova che difende palla e offre a Guagni che sola davanti a Ceasar non controlla bene e spreca una buona opportunità

4′ Sbaglia il Milan, recupera palla Giacinti che offre a Haavi, scivolata decisiva di Guagni che chiude al momento della battuta a rete.

8′ Occasione Milan – sbaglia la Roma con un retropassaggio a Ceasar troppo corto, recupera palla Asllani che però non riesce a scartare il portiere

14′ Spinge la Roma, Milan ora più basso rispetto all’ inizio

19′ Partita bloccata, resiste la parità

22′ Calcio di rigore per il Milan – intervento in ritardo di Greggi su Staskova in area di rigore giallorossa

23′ GOL ASLLANI – la svedese trasforma dal dischetto, Ceasar spiazzata

26′ Occasione Milan – sugli sviluppi di calcio di punizione di Cernoia, per poco non arriva Piga a ribadire in rete il cross forte e teso sul secondo palo della compagna

30′ Milan stretto a protezione del vantaggio, sta concedendo pochi spazi alla Roma

34′ La Roma prova con il possesso palla a scardinare la difesa rossonera fin qui attenta

37′ Si gioca principalmente nella metà campo rossonera, difesa del Milan attenta

40′ Fase in cui la Roma è imprecisa e non riesce a mantenere il possesso offensivo

44′ Occasione Haavi – azione di Glionna, brava a recuperare palla e puntare la porta, assist per la compagna che a sua volta sterza e calcia. Tiro sul primo palo fuori di poco

45’+1′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

46′ Tiro Cernoia – la centrocampista rossonera riceve palla al limite dell’ area e calcia. Si distende e para Ceasar

47′ Tiro Haavi – risponde la giallorossa dall’altra parte, conclusione dal limite accompagnata con lo sguardo sul fondo da Giuliani

50′ Occasione Staskova – batti e ribatti in area giallorossa, la rossonera si coordina in acrobazia e tenta la rovesciata, tiro deviato in maniera decisiva in angolo da Linari

54′ Tiro Dubcova – la centrocampista rossonera riceve palla e parte in contropiede, arrivata in area da zona defilata prova la conclusione, tiro sballato e largamente fuori

57′ Gol Giugliano – azione personale di Haavi che arriva fino in fondo e poi crossa a centro area, non arriva Giacinti ma la numero 10 si. Tiro di prima che batte un’incolpevole Giuliani

62′ Continua a spingere la Roma a caccia del gol per completare la rimonta

64′ GOL DI GUGLIELMO – batti e ribatti in area rossonera, la giallorossa sfrutta uno spiovente per calciare di prima intenzione e sigla il gol del sorpasso battendo una Giuliani immobile.

70′ Provano a reagire le rossonere a caccia del pari

77′ Giugliano pericolosa – azione di contropiede della Roma che premia la centrocampista giallorossa che prova la conclusione e per centimetri non trova il gol

81′ Ancora pericolosa la Roma – azione corale con la palla che arriva sul secondo palo per Serturini che calcia di prima intenzione, blocca Giuliani

84′ Occasione Marinelli – Contropiede di Asllani che nei pressi del limite dell’ area giallorossa offre alla compagna che rientra e calcia. Conclusione smorzata tra le braccia di Ceasar

90′ Prova il tutto per tutto il Milan

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

Al termine del match

Roma Milan Femminile 2-1: risultato e tabellino

Marcatrici: 23′ Asllani; 57′ Giugliano; 64′ Di Guglielmo

Roma (4-3-3) Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Aigbogun; Greggi (67′ Feiersinger), Giugliano (92′ Tomaselli) , Kumagai; Glionna (67′ Serturini), Haavi, Giacinti A disp. Korpela, Ohrstrom, Ciccotti, Pellegrino Cimò, Valdezate, Zouhir All. Spugna

Milan (4-3-3) Giuliani; Bergamaschi, Piga, Swaby, Guagni (63’Arnadottir) ; Cernoia (85’Vigilucci), Grimshaw (85’Adami), Dubcova (68′ Marinelli); Asllani, Laurent, Staskova (63’Dompig) A disp. Babb, Fusetti, Mascarello, Soffia All. Corti

Arbitro: Giaccaglia di Napoli

Ammonite: 26′ Di Guglielmo; 31′ Bergamaschi; 56′ Grimshaw; 92′ Giacinti