Roma Milan Femminile: il club giallorosso chiama a raccolta i tifosi – VIDEO

Sabato alle 14.30 al Tre Fontane si giocherà Roma-Milan femminile. Per l’occasione il club giallorosso ha chiamato a raccolta i tifosi

Sabato alle 14.30 al Tre Fontane si giocherà Roma-Milan femminile. Una sfida importante in chiave primo posto per le giallorosse ma anche in chiave Champions League nella lotta che coinvolge anche il Sassuolo.

🔥 Riempiamo il Tre Fontane🔥 Sabato alle 14.30 si giocherà Roma-Milan 📍Prenota il tuo posto e vieni a sostenerci https://t.co/I9xmwGdaiJ#ASRomaFemminile pic.twitter.com/WI93ZTz630 — AS Roma Femminile 🏆 (@ASRomaFemminile) March 17, 2022

Per l’occasione il club giallorosso ha chiamato a raccolta i tifosi con un video social