Roma Milan Femminile LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

(inviato al Tre Fontane di Roma) – Il Milan Femminile si rituffa nella Coppa Italia. Le rossonere sfidano la Roma al Tre Fontane nella semifinale di ritorno. Segui la cronaca del match.

Roma Milan Femminile Live 1-1 LIVE: la cronaca del match

1’Inizia il match

2′ Ritmi subito alti

6′ Tiro Serturini – azione di contropiede della Roma che porta alla conclusione al volo la numero 15, tiro alto

12′ Spinge la Roma, con la difesa del Mila attenta

14′ Occasione Linari – sugli sviluppi di calcio d’angolo il difensore giallorosso spizza di testa e per poco non realizza il gol del vantaggio

18′ Occasione Giugliano – sbaglia Nouwen che favorisce il contropiede della giallorossa che a tu per tu con Babb prova la conclusione in diagonale. Attenta la rossonera

26′ Occasione Nouwen – sugli sviluppi di calcio d’angolo esce male Ceaser la palla finisce sui piedi della rossonera che ci prova al volo a porta praticamente sguarnita, salva la difesa

32′ GOL PIEMONTE – azione di contropiede del Milan con palla in verticale per Guagni ceh crossa forte e teso, pasticcio della difesa giallorossa che non allontana, ne approfita da due passi la 18 rossonera che non sbaglia

37′ Tiro Serturini – la 15 giallorossa prova la conclusione dalla distanza, tiro alto

41′ Gol Andressa – cross di Serturini per la numero 7 giallorossa che da pochi passi sotto porta anticipa tutti di testa e batte Babb per il pareggio

45′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

50′ Tiro Giugliano – azione di contropiede giallorossa, cross di Haavi non allontanato in maniera adeguata da Mesjasz, ne approfitta la 10 della Roma, pallone a lato

59′ Tiro Bergamaschi – cross di Vigilucci, la 7 rossonera che di testa anticipa tutti ma non è precisa

62′ Gol Giacinti – Guagni non riesce a controllare un pallone per un problema fisico che la costringe a restare a terra, la Roma recupera palla e segna con la numero 9 giallorossa. Proteste rossonere per la giocatrice a terra

Migliore in campo Milan Femminile

Al termine del match.

Roma Milan Femminile 1-1: risultato e tabellino

ROMA FEMMINILE 3-5-2: Ceasar; Bartoli, Linari, Bartoli; Giugliano, Greggi, Andressa, Serturini, Wenninger; Haavi, Giacinti

MILAN FEMMINILE 4-3-2-1: Babb, Guagni, Mesjasz, Nouwen, Thrige; Grimshaw, Adami; Bergamaschi, K.Dubcova, Vigilucci; Piemonte

ARBITRO: Kumara

AMMONITE: 61′ Adami

MARCATRICI: 32′ Piemonte; 41′ Andressa