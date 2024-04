Roma Milan: così De Rossi pensa di sostituire lo squalificato Cristante, le idee dell’allenatore

In vista del match di Europa League tra Roma e Milan, De Rossi pensa a come sostituire lo squalificato Cristante

Un solo cambio. La Roma di De Rossi ha iniziato oggi la preparazione in vista del match di Europa League contro il Milan, valido per il ritorno dei quarti di finale della competizione.

In tal senso come riportato da Sky Sport l’allenatore dovrebbe confermare la stessa formazione vista nell’andata a San Siro, eccezion fatta per lo squalificato Cristante che sarà sostituito da Bove. Pronto anche qualche accorgimento nel caso Pioli dovesse presentare qualche mossa a sorpresa.