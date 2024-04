Roma Milan, Damiani: «Ecco su chi punto, su Lopetegui per il dopo Pioli penso che..»

L’ex calciatore e procuratore Oscar Damiani è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà ha detto la sua verso Roma Milan

Le parole dell’ex calciatore e procuratore Oscar Damiani, intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà su Roma Milan:

PAROLE – «Con caratteristiche diverse sono le punte di diamante delle sue squadre. Lukaku più presente in area, Leao più veloce negli spazi. Sono importanti e possono fare la differenza. Leao sta attraversando non un grande momento, non credo possa essere determinante, ma è difficile fare pronostici. E poi non fa la differenza un uomo ma la squadra»

FUTURO PIOLI – «Me l’aspetto e credo sia doverosa. Ha lavorato bene, ama la Roma, è un uomo di grande livello e non credo si possa trovare di meglio. magari tra loro hanno parlato e si è già deciso. Su Pioli qualche dubbio ce l’ho, perché è da parecchi anni qui e si potrebbe cambiare. Ma non c’è molto sul mercato. Lopetegui? Non credo sia la persona giusta»