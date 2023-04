Giroud Kumbulla: francese giù in area. Niente rigore: cos’è successo al decimo minuto della sfida tra Roma e Milan

Scontro di gioco in area di rigore tra Giroud e Kumbulla al decimo minuto della sfida tra Roma e Milan. Ecco il pensiero di Marelli ai microfoni di Dazn:

«Scontro di gioco in area di rigore, non c’è un contatto falloso. Spinta di Mancini leggera, ma non ci sono gli estremi per un calcio di rigore».