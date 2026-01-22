Roma Milan, tornano i titolari di Allegri a centrocampo! Modric e Fofana dal 1′. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si prepara a uno degli appuntamenti più delicati della stagione. In vista del prossimo big-match di campionato in casa della Roma, la formazione rossonera è pronta a cambiare volto per blindare i tre punti. Secondo quanto riferito nell’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico ha deciso di affidarsi all’esperienza e alla forza fisica per scardinare la mediana giallorossa, operando scelte drastiche rispetto all’ultima uscita stagionale.

Il ritorno del Maestro: Luka Modric riprende le chiavi del Diavolo

Dopo il turno di riposo concesso nella sfida contro il Lecce, dove è apparso sul terreno di gioco soltanto per una manciata di minuti nel finale, Luka Modric è pronto a riprendersi il posto che gli spetta. Il fuoriclasse croato, vincitore del Pallone d’Oro e leggenda vivente del calcio mondiale per visione di gioco e carisma, tornerà a occupare la cabina di regia. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan — tecnico livornese che ha fatto della gestione dei campioni e della solidità tattica il suo marchio di fabbrica — considera il numero 10 imprescindibile per dare ritmo e qualità alla manovra del Diavolo.

Una mediana di ferro con Fofana e Rabiot

Accanto al genio di Zara, tornerà a ruggire dal primo minuto anche Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, mediano moderno capace di interdire e ripartire con grande dinamismo, è rimasto a guardare contro i pugliesi proprio per preservare le energie in vista della trasferta capitolina. A completare un reparto che promette scintille ci sarà l’inamovibile Adrien Rabiot. Il “Duca”, centrocampista di inserimento e fisicità fuori dal comune, è ormai diventato un pilastro insostituibile nello scacchiere dei rossoneri.

La strategia di Igli Tare e Massimiliano Allegri

Questa gestione della rosa riflette perfettamente la filosofia di Igli Tare, il nuovo DS del Milan. Il dirigente albanese, noto per la sua capacità di costruire organici profondi e competitivi, ha messo a disposizione di Allegri una batteria di centrocampisti di livello internazionale. L’obiettivo della dirigenza di Via Aldo Rossi è chiaro: tornare a dominare i grandi scontri diretti grazie a un mix di muscoli e classe cristallina.

Il Milan si presenta dunque all’Olimpico con il suo abito migliore, pronto a dare battaglia per consolidare le proprie ambizioni di vertice. Con un Luka Modric ispirato e la protezione di Fofana e Rabiot, la squadra di Massimiliano Allegri punta a espugnare Roma e a regalare una nuova gioia ai propri sostenitori.