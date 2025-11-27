Connect with us

Roma Midtjylland 2-1, Gasperini non si ferma e continua la marcia anche in Europa League. Il resoconto del match

Allegri, il derby è la consacrazione del 'corto muso': grandi vittorie, ora serve continuità con le piccole

Mercato Milan, a gennaio si cerca il centravanti: ecco i nomi! Ultime

Tomori Milan, lui il leader della difesa di Allegri: i numeri non mentono! Dati

Allegri Milan, i rossoneri stanno sfruttando un vantaggio sulle altre! L'analisi

Published

27 minuti ago

Gasperini

Roma Midtjylland 2-1: Gasperini prosegue la marcia anche in Europa League: in gol El Aynaoui e l’ex Milan El Shaarawy. Il resoconto del match

La Roma non sbaglia neanche in Europa League e conferma il suo momento magico. La capolista del campionato piega il Midtjylland, finora dominatore del girone con 12 punti, imponendosi con un gol per tempo. I giallorossi sbloccano il match già al 7′: Neil El Aynaoui colpisce in bello stile al volo su preciso cross di Celik, firmando l’1-0.

La serata di Gian Piero Gasperini, però, è rovinata dall’infortunio di Koné: al 27′ il francese alza bandiera bianca per un problema alla caviglia destra, lasciando il posto a Cristante. Le chance che salti il big match col Napoli sono altissime.

Nella ripresa la Roma soffre ma chiude i conti all’82’ con Stephan El Shaarawy, che su assist del subentrato Bailey trafigge il portiere con un tiro basso e teso. Nel finale i danesi accorciano con Paulinho (87′) rendendo gli ultimi minuti palpitanti, ma il risultato non cambia: finisce 2-1. La Roma sale a 9 punti, accorciando le distanze dalla vetta.

