Roma Midtjylland 2-1, Gasperini non si ferma e continua la marcia anche in Europa League. Il resoconto del match

News
Roma Midtjylland 2-1: Gasperini prosegue la marcia anche in Europa League: in gol El Aynaoui e l’ex Milan El Shaarawy. Il resoconto del match
La Roma non sbaglia neanche in Europa League e conferma il suo momento magico. La capolista del campionato piega il Midtjylland, finora dominatore del girone con 12 punti, imponendosi con un gol per tempo. I giallorossi sbloccano il match già al 7′: Neil El Aynaoui colpisce in bello stile al volo su preciso cross di Celik, firmando l’1-0.
La serata di Gian Piero Gasperini, però, è rovinata dall’infortunio di Koné: al 27′ il francese alza bandiera bianca per un problema alla caviglia destra, lasciando il posto a Cristante. Le chance che salti il big match col Napoli sono altissime.
Nella ripresa la Roma soffre ma chiude i conti all’82’ con Stephan El Shaarawy, che su assist del subentrato Bailey trafigge il portiere con un tiro basso e teso. Nel finale i danesi accorciano con Paulinho (87′) rendendo gli ultimi minuti palpitanti, ma il risultato non cambia: finisce 2-1. La Roma sale a 9 punti, accorciando le distanze dalla vetta.