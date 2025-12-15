Roma Como 1-0: Gasperini vince lo scontro diretto per la Champions League grazie a Wesley

Roma Como 1-0: i giallorossi vincono lo scontro diretto con la squadra di Fabregas grazie ad un gol di Wesley nel secondo tempo

La Roma si aggiudica un fondamentale scontro diretto all’Olimpico, superando il Como con il risultato di 1-0. Il gol decisivo porta la firma di Wesley, realizzato nel secondo tempo, che regala ai giallorossi tre punti pesantissimi in questo inizio di stagione.

Nonostante una prestazione combattuta, la squadra di Cesc Fàbregas è costretta ad arrendersi nella capitale. A complicare ulteriormente la giornata del Como è stato l’infortunio occorso a Diao nel corso del primo tempo, un’uscita dal campo che ha sicuramente pesato sulle dinamiche offensive degli ospiti.

La vittoria consente alla Roma di lanciare un chiaro segnale alle dirette concorrenti, dimostrando solidità e cinismo in una partita ad alta tensione e confermando la sua ambizione ai vertici della classifica.