Rogito San Siro, conferme definitive! Domani giornata decisiva. Milan e Inter hanno una speranza: ecco quale.

Il futuro dello stadio San Siro – noto anche come Stadio Giuseppe Meazza – sta per scrivere una pagina storica e definitiva. Secondo quanto riportato da Bianchin e Pasotto per Gazzetta.it, mercoledì è il giorno cerchiato in rosso nei calendari di AC Milan e FC Internazionale Milano. La data è attesissima per la firma dell’atto di compravendita, un passaggio cruciale che segnerà il trasferimento di proprietà dell’impianto dal Comune di Milano ai due prestigiosi club della città.

✍️ Un passaggio di proprietà che vale il futuro del Diavolo e dei Nerazzurri

L’ufficializzazione del rogito rappresenta il culmine di un lungo e complesso iter burocratico e finanziario. Questo atto è fondamentale soprattutto per sbloccare i piani futuri delle società sull’area e sull’impianto stesso, sia che si tratti di un nuovo stadio o di una massiva riqualificazione. La corsa contro il tempo è stata dettata in parte anche dalla necessità di evitare l’imminente vincolo della Soprintendenza sul secondo anello, che avrebbe complicato notevolmente qualsiasi progetto di demolizione o ricostruzione.

Questo momento di svolta arriva in un periodo di grandi cambiamenti per il Diavolo. Con l’arrivo di Igli Tare, ex dirigente della Lazio, come nuovo Direttore Sportivo, i rossoneri hanno un management rinnovato e proiettato al futuro. A guidare la squadra in panchina c’è ora Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese, che con il suo ritorno punta a riportare il Milan ai vertici del calcio europeo.

🏟️ L’importanza strategica per il Milan di Allegri e l’Inter

Avere la piena disponibilità dell’impianto è un elemento strategico per entrambi i club. Per la squadra del mister Allegri, come per i cugini nerazzurri, la proprietà dello stadio è cruciale per generare nuove e sostanziali entrate economiche necessarie a competere con i top club europei. Questi fondi saranno vitali per finanziare il calciomercato e sostenere i progetti della dirigenza.

Il comunicato ufficiale congiunto di Inter e Milan è atteso anch’esso per mercoledì, in concomitanza con la firma. Sarà l’occasione per i club di delineare la visione comune sull’area di San Siro, un luogo simbolo per il calcio italiano e per i tifosi di tutto il mondo.