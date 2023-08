Rogerio Milan, niente da fare per Pioli: l’esterno, nel mirino dei rossoneri, ha definitivamente scelto il suo nuovo club

Niente da fare per Rogerio. L’esterno, finito nelle ultime settimane nel mirino del Milan come possibile rinforzo per la fascia, ha sciolto le riserve per il suo futuro.

Il brasiliano, come riportato da Calciomercato.com, lascerà il Sassuolo e si trasferirà in Germania: ad attenderlo c’è il Wolfsburg, pronto a scommettere su di lui.