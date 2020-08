Rodriguez al Torino: domani si definisce la cessione del terzino

Atteso per domani a Casa Milan l’incontro decisivo per il passaggio di Ricardo Rodriguez al Torino: ecco le cifre

Ricardo Rodriguez al Torino: è previsto per domani l’incontro decisivo per sancire il passaggio del terzino svizzero in granata. L’operazione, che porterà nelle casse rossonere tra i 2 e i 3 milioni di euro, chiuderà definitivamente l’avventura al Milan del laterale elvetico arrivato nel 2017 per 15 milioni di euro.

Da definire anche il destino di Diego Laxalt, riserva di Theo Hernandez al Milan quest’anno, il terzino uruguayano è richiesto in Russia. Al suo posto il Milan starebbe nuovamente sondando il terreno per Antonee Robinson.