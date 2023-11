Rocchi e il gol annullato a Piccoli: «Siamo arrabbiati, la decisione è corretta» ha detto il designatore degli arbitri

Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha parlato del gol annullato durante Lecce–Milan per il pestone involontario di Piccoli a Thiaw. Le sue parole.

ROCCHI – «Col Lecce decisione tutto sommato corretta. Non serve la volontarietà. Capisco da appassionato che si fa fatica ad accettare quella decisione, ma diamo una linea uniforme. Siamo arrabbiati: non è che per forza qualcuno deve cadere a terra per ottenere un penalty o un fallo. Non ci fa impazzire l’esagerazione nei calciatori toccati al collo e poi si coprono il viso. Il Var controlla tutto. Non ci fa impazzire quello che è successo con Faraoni, il rischio è farci credere che si stava ingannando. Noi guardiamo tutto»