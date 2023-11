Rocchi: «Ecco perché è stato annullato il gol a Piccoli in Lecce-Milan». Le sue parole nel corso di Open Var

La trasmissione Open Var in onda su Dazn ha posto l’attenzione su Lecce-Milan 2-2, in particolare sul gol annullato a Piccoli per un pestone di Thiaw al minuto 94 grazie alla segnalazione del Var.

AUDIO VAR – «Gol! Si è fatto male? Stanno protestando, ma non so per cosa. Il pallone è in gioco, io glielo faccio rivedere. In partenza c’è uno step on foot di Piccoli su Thiaw. Ok, va bene»

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato così in studio: «Lo step on foot è chiaro e la decisione è corretta, anche se comprendo sia difficile da accettare per chi vede sfumare una vittoria nei minuti di recupero».