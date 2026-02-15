Rocchi duro dopo Inter Juve: «Errore madornale di La Penna ma i calciatori vogliono fregarci!»

Rocchi, designatore degli arbitri, ha commentato l’episodio del derby d’Italia tra Inter e Juve: errore di La Penna e non solo

Il post-partita di Inter-Juventus si tinge di polemiche ufficiali. Attraverso una nota all’ANSA, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha ammesso con trasparenza l’errore che ha segnato il Derby d’Italia: «L’espulsione di Kalulu è stata un errore, la valutazione di La Penna non è stata corretta.

L’ammissione di Rocchi

Il contatto tra il difensore francese e Bastoni, che ha lasciato i bianconeri in dieci, non era dunque da sanzionare con il cartellino rosso. Rocchi ha espresso profondo rammarico per un episodio che ha inevitabilmente condizionato il big match di San Siro, vinto poi dall’Inter di Cristian Chivu, ora solitaria in vetta a quota 61 punti.

Il designatore ha annunciato riflessioni interne sulla gestione di gara di La Penna, ribadendo che in sfide così decisive per la volata scudetto — che vede coinvolto anche il Milan di Allegri — la precisione deve essere assoluta. Per i rossoneri, questo “mea culpa” istituzionale non cambia la classifica, ma alimenta il dibattito sulla regolarità di una corsa al titolo sempre più tesa.

PAROLE – «Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla. La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci».