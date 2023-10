Roback, rientrato il caso: è tornato al centro di allenamento

Aveva fatto un po’ preoccupare la notizia di ieri relativa a Roback, che mancava agli allenamenti del Norrkoping da 14 giorni

Pare sia rientrato il caso relativo a Emil Roback. Il calciatore di proprietà del Milan, in prestito al Norrkoping, aveva fatto perdere le proprie tracce per quattordici giorni, non presentandosi agli allenamenti del club svedese e facendo allarmare tutti.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il calciatore classe 2003 oggi è tornato al centro di allenamento della propria squadra. I motivi alla base della sua momentanea scomparsa sarebbero legati alla sfera personale.