Riva: «Buffon porta entusiasmo alla Nazionale, a Spalletti auguro il meglio»

La storica bandiera del Cagliari, Gigi Riva, ha detto la sua su alcuni temi della Nazionale tra i quali l’arrivo di Buffon e di Spalletti

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gigi Riva ha parlato degli ultimi due arrivati nella Nazionale italiana: Gianluigi Buffon, nuovo capo delegazione, e Luciano Spalletti, nuovo ct.

SU BUFFON – «Ovviamente bene, per l’affetto che mi lega a lui, per il bene che gli voglio. Gigi porta entusiasmo nel clan della Nazionale. È una bellissima figura. Quello di capodelegazione è un ruolo che gli calza a pennello. Gli sta proprio bene. Bello vederlo in divisa. Buffon è un personaggio che, dopo aver smesso di giocare e dopo una carriera straordinaria da calciatore, non poteva assolutamente uscire da questo che è il suo mondo».

SUL NUOVO CT – «Chiuderei il discorso Mancini. Ormai è andato e non se ne parla più. In questo momento conta soltanto il bene della squadra, dell’Italia a cui sono sempre legato. Spalletti non l’ho mai conosciuto di persona. Ma mi ha sempre fatto una bellissima impressione. Ha fatto benissimo con il Napoli vincendo lo scudetto e lo apprezzo in tutti i modi, come allenatore e come persona. Gli auguro il meglio. Penso sia davvero l’uomo giusto per guidare la squadra, ancora di più in un momento come questo».

