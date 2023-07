Ritiro Milan: Loftus-Cheek aggregato da subito. I dettagli

Loftus-Cheek, nuovo calciatore del Milan, si aggregherà al ritiro rossonero dal prossimo 10 luglio: subito a disposizione di Pioli

Loftus-Cheek, ultimo acquisto del calciomercato Milan, sarà immediatamente a disposizione di Stefano Pioli per il raduno rossonero in programma il prossimo 10 luglio.

Il centrocampista infatti non è stato convocato dall’Inghilterra per i recenti impegni internazionali e dunque, a differenza dei convocati rossoneri, non godrà di una settimana di riposo aggiuntiva.